02.02.2026 06:31:29
SOHO Development verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SOHO Development hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Umsatz lag bei 0,02 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 89,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,19 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
