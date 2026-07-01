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01.07.2026 06:31:29
SOHO Development verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SOHO Development stellte am 29.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,01 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 PLN je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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