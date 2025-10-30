Soho Holly Futures legte Quartalsergebnis vor

Soho Holly Futures ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Soho Holly Futures die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 187,3 Millionen HKD – eine Minderung von 81,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,04 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at