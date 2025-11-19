Sohucom hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sohucom hat am 17.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Sohucom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 180,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 152,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at