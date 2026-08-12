Sohucom: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sohucom lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sohucom -0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 135,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 126,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at