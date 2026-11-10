Sohucom verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sohucom hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,60 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sohucom mit einem Umsatz von insgesamt 133,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25,94 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at