Sohucom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sohucom lud am 18.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sohucom 6,08 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 141,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 135,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at