Sohucom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sohucom hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sohucom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 142,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 134,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 14,00 USD. Im letzten Jahr hatte Sohucom einen Gewinn von -3,130 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,14 Prozent auf 585,88 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 598,70 Millionen USD erwirtschaftet worden.

