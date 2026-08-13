Soiken präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Soiken präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Soiken hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,23 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,310 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Soiken im vergangenen Quartal 634,7 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 45,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Soiken 1,17 Milliarden JPY umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,12 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren -8,050 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,15 Prozent auf 3,87 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at