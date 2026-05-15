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15.05.2026 06:31:29
Soiken: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Soiken hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 3,16 JPY gegenüber 2,76 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 822,5 Millionen JPY – eine Minderung von 17,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 997,4 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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