Lynas Corporation Aktie

Lynas Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2G82N / ISIN: US5510733075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.03.2026 09:40:45

Sojitz Expands Medium, Heavy Rare Earth Imports To Japan Via Japan Australia Rare Earth

(RTTNews) - Sojitz (XEB.F, 2768.T) and Australia's Lynas Rare Earths (LYC.AX) have signed a MOU via Japan Australia Rare Earth to begin discussions for mineral exploration and new development of rare earths mines. The companies have agreed to expand the current product range and volume of medium and heavy rare earths supplied to Japan.

Based on a revised long-term supply contract with Japan Australia Rare Earth, Lynas will supply 75% of its medium and heavy earths production to Japan. Also, Japan Australia Rare Earth and Lynas have signed the MOU to establish a steering committee for mineral exploration and new development of rare earth mines.

Sojitz is currently trading at 6,256 yen, up 0.90%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lynas Corporation Ltd (spons. ADRs)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Lynas Corporation Ltd (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lynas Corporation Ltd (spons. ADRs) 12,40 -2,36% Lynas Corporation Ltd (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX fällt zurück -- Wall Stree uneins -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag uneinheitlich. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen