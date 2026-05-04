Sojitz legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sojitz hat sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,69 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sojitz im vergangenen Quartal 4,92 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sojitz 4,12 Milliarden USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 32,85 USD beziffert. Im Vorjahr waren 33,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 18,30 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 16,46 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at