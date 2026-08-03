Sojitz legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sojitz präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 144,72 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 100,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 834,25 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 598,90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at