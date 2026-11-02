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02.11.2026 06:31:29
Sojitz öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sojitz gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 10,03 USD. Im letzten Jahr hatte Sojitz einen Gewinn von 7,88 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Sojitz im vergangenen Quartal 5,26 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sojitz 4,35 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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