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03.08.2026 06:31:29
Sojitz stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sojitz lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sojitz 6,94 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 5,24 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,14 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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