04.02.2026 06:31:28
Sojitz stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sojitz veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 168,71 JPY gegenüber 147,66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 745,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 646,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
