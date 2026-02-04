Sojitz stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sojitz veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 168,71 JPY gegenüber 147,66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 745,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 646,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at