04.05.2026 06:31:29

Sojitz zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sojitz hat am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 109,79 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 162,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 771,56 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 628,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 494,95 JPY. Im Vorjahr waren 513,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2 757,35 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2 509,71 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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