Sok Marketler Ticaret: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sok Marketler Ticaret präsentierte in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,95 TRY gegenüber -0,580 TRY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 86,11 Milliarden TRY gegenüber 61,13 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at