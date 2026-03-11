Sok Marketler Ticaret stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sok Marketler Ticaret hat am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Sok Marketler Ticaret hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,39 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,250 TRY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 80,38 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,50 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,250 TRY beziffert. Im Vorjahr waren 0,100 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 278,81 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahr hatte Sok Marketler Ticaret 202,22 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at