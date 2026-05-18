Soken Chemical Engineering informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Soken Chemical Engineering präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 43,70 JPY. Im letzten Jahr hatte Soken Chemical Engineering einen Gewinn von 25,46 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Soken Chemical Engineering im vergangenen Quartal 13,10 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Soken Chemical Engineering 12,43 Milliarden JPY umsetzen können.

Soken Chemical Engineering hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 243,93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 264,18 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 47,97 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Soken Chemical Engineering 47,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at