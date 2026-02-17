Soken Chemical Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Soken Chemical Engineering hat am 16.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 74,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 69,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Soken Chemical Engineering in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,12 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,87 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at