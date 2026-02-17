|
17.02.2026 06:31:28
Soken Chemical Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Soken Chemical Engineering hat am 16.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 74,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 69,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Soken Chemical Engineering in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,12 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,87 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!