Soken Chemical Engineering präsentierte Quartalsergebnisse

Soken Chemical Engineering hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 83,09 JPY gegenüber 57,79 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Soken Chemical Engineering 12,48 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at