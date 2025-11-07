Soken Chemical Engineering: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Soken Chemical Engineering hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 68,33 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 81,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,27 Prozent auf 11,37 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at