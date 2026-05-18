Sokensha zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sokensha präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Sokensha hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 20,81 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,92 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,66 Prozent zurück. Hier wurden 1,09 Milliarden JPY gegenüber 1,14 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 24,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 67,94 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,02 Prozent zurück. Hier wurden 4,75 Milliarden JPY gegenüber 4,95 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at