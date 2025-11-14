Sokouk gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sokouk hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,1 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,1 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at