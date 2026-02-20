Sokouk öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sokouk hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sokouk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,7 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel waren 1,7 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Sokouk hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,010 KWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 KWD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,15 Prozent auf 5,78 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,20 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at