Sol Strategies legte Quartalsergebnis vor

Sol Strategies lud am 18.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,43 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -4,1 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 172,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at