Sol Strategies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sol Strategies hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Sol Strategies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,47 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,240 CAD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von -14,5 Millionen CAD, gegenüber 2,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 670,08 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at