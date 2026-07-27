Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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27.07.2026 11:16:00
Solana and Hyperliquid ETFs Continue to See New Inflows. Should Investors Be Bullish on SOL and HYPE?
Solana (CRYPTO: SOL) and Hyperliquid (CRYPTO: HYPE) exchange-traded funds (ETFs) are seeing capital inflows right as spot Bitcoin ETFs shed roughly $8.2 billion across an eight-week outflow streak culminating on July 6, and Ethereum funds joined them in the red. Solana ETFs now hold about $904 million in assets, and Hyperliquid ETFs have pulled in $350 million since May.So does that mean investors should be bullish on the coins seeing the inflows?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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