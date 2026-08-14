Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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14.08.2026 20:15:00
Solana Has Plans to Become 'The Netflix of Finance.' What Does That Mean for the Price of SOL?
Solana (CRYPTO: SOL) is often compared to Ethereum (CRYPTO: ETH). Both blockchains support smart contracts, which are used to develop decentralized apps (dApps) and other tokenized assets, as well as staking, which allows investors to earn yield on their staked tokens. Solana processes transactions faster than Ethereum, but Ethereum serves more developers. Solana's bulls believe its blockchain is an "Ethereum killer." In contrast, Ethereum's backers believe it can stay ahead of its resilient challenger with faster network upgrades and Layer-2 rollups -- which bundle together multiple transactions and process them off-chain at higher speeds. Therefore, many conversations about Solana still revolve around Ethereum. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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13.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
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12.08.26
|Netflix-Aktie schwächer: Doku über Studenten-Morde boomt (dpa-AFX)
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10.08.26
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06.08.26
|Netflix-Aktie trotzdem schwächer: Spannung vor anstehendem GTA 6 Trailer (dpa-AFX)
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03.08.26
|Netflix-Aktie fester: Bergsteiger und Netflix-Star Nirmal Purja tödlich am Broad Peak verunglückt (dpa-AFX)
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03.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
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|09.07.26
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|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
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|09.07.26
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|Barclays Capital
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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