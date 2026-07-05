SOL Holdings Aktie
WKN DE: A0MM0Y / ISIN: JP3350920009
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05.07.2026 12:49:00
Solana Is Moving Into Prediction Markets With a Bold New Initiative. Could This Be a Game Changer for SOL Investors?
Online prediction markets are hot right now, so it's perhaps no surprise that the list of challengers to Kalshi and Polymarket continues to grow. The latest entrant is cryptocurrency Solana (CRYPTO: SOL), which just launched World, the first-ever Solana-native prediction market.Solana's transformation from a meme-coin-centric blockchain to one built to support modern financial markets is one worth paying attention to. It's still early innings here, but this move into prediction markets could eventually be a game changer for Solana.For some time, World had been known as a Solana mystery project, and nobody really knew what it was or how it could grow the Solana blockchain ecosystem. But all that changed on July 1, when World finally launched.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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