TOKEN Aktie
WKN: 565294 / ISIN: JP3590900001
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16.03.2026 22:29:52
Solana Spotlight: Why This Top-10 Token Surged More Than 7% Today
Solana (CRYPTO: SOL) has become an integral part of the overall cryptocurrency sector, providing underlying infrastructure that's among the most efficient and cost-effective for users and developers. As such, the network's native hybrid proof-of-stake and proof-of-history design is one I think should continue to drive solid investment over the long term as the crypto market develops.It appears many market participants are leaning toward my bullish long-term view, as Solana's token price has surged 7.7% over the past 24 hours as of 5:15 p.m. ET. Let's dive into the key catalysts taking this pivotal layer-1 network higher today. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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