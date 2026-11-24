Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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24.11.2026 17:05:30
"Solange wir noch was kriegen": Top-Ökonom schlägt Verkauf von Volkswagen an China vor
Bei einer Industriekonferenz sorgt Top-Ökonom Schularick für Raunen im Saal. Sein Vorschlag in Richtung Wolfsburg dürfte bei VW als gezielte Provokation gewertet werden. Der Präsident des Kiel-Instituts sieht Deutschland beim Autobauen nur noch als Entwicklungsland.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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