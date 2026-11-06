SOLAR A-S (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SOLAR A-S (B) veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,38 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,410 DKK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,98 Prozent auf 3,32 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,82 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,40 DKK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,32 Milliarden DKK für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at