Solar Alliance Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Solar Alliance Energy ließ sich am 02.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Solar Alliance Energy die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem Umsatz von 0,7 Millionen CAD, gegenüber 1,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at