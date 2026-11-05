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05.11.2026 06:31:28
Solar Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Solar Capital hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 58,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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