Solar Capital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Solar Capital hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 49,3 Millionen USD – eine Minderung von 6,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 52,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at