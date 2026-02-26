Solar Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Solar Capital ließ sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Solar Capital die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Solar Capital 0,420 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Solar Capital 54,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 55,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,76 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 220,14 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 230,18 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at