11.11.2025 06:31:28
Solar Industries India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Solar Industries India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 38,12 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31,59 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 20,82 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 21,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 40,37 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 21,97 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
