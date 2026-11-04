Solar Industries India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Solar Industries India äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 68,19 INR. Im Vorjahresviertel waren 38,12 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,82 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 35,19 Milliarden INR ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 56,74 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 30,90 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at