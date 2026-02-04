Solar Industries India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Solar Industries India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 49,31 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 34,80 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,48 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Solar Industries India einen Umsatz von 19,73 Milliarden INR eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 49,16 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 25,29 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at