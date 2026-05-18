18.05.2026 06:31:29

Solar Industries India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Solar Industries India lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 60,52 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 35,61 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Solar Industries India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,53 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 21,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 60,23 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 29,58 Milliarden INR belaufen hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 185,39 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 133,65 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 98,38 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Solar Industries India einen Umsatz von 74,17 Milliarden INR eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 188,97 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 98,23 Milliarden INR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex bewegt sich aufwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen