Solar Industries India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Solar Industries India lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 60,52 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 35,61 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Solar Industries India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,53 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 21,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 60,23 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 29,58 Milliarden INR belaufen hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 185,39 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 133,65 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 98,38 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Solar Industries India einen Umsatz von 74,17 Milliarden INR eingefahren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 188,97 INR ausgegangen, während der Umsatz auf 98,23 Milliarden INR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at