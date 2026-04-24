Solar Power Aktie

Solar Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M5YN / ISIN: US83490A1007

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24.04.2026 20:11:20

Solar power in Morocco's desert: Bold vision, mixed results

A massive solar tower in the Moroccan desert is the beacon of an ambitious push for a clean energy future. But fossil fuels and grid constraints stand in the way.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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