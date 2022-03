Solar Senior Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Solar Senior Capital ließ sich am 02.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Solar Senior Capital die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,220 USD gegenüber 0,300 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,58 Prozent auf 7,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,890 USD. Im Vorjahr waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,80 Prozent auf 29,32 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Solar Senior Capital 31,80 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,927 USD und einen Umsatz von 29,44 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at