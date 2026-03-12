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12.03.2026 19:56:26
Solar Stock Down 30% in a Year, but a New $75 Million Bet Suggests This Fund Sees Opportunity
On February 17, 2026, Greenvale Capital LLP disclosed a new position in Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), acquiring 2,350,000 shares in the fourth quarter for an estimated $75.32 million based on quarter-end pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Greenvale Capital LLP reported initiating a new holding of 2,350,000 shares in Enphase Energy. The quarter-end position value increased by $75.32 million, reflecting the new purchase.Enphase Energy, Inc. is a leading provider of home energy solutions, specializing in microinverter technology and integrated solar energy systems. The company leverages proprietary networking and software platforms to deliver real-time energy monitoring and control, supporting both energy generation and storage. Its differentiated technology and direct-to-installer business model position it as a key player in the distributed solar and energy storage markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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