Solar-Überraschung 2022: Für Solaredge, JinkoSolar, SMA und Midsummer „rollt der Zug an“

Förderkürzungen in den USA und Logistikverwerfungen haben den Solarsektor 2021 ausgebremst. Doch 2022 könnte das Jahr der Trendwende werden. Bloomberg hat jüngst überraschend positive Prognosen für das laufende Jahr abgegeben.So werde 2022 das erste Jahr mit Neuinstallationen von mehr als 200 GW. „Der Solarzug nimmt Schwung auf“, so die Experten. Bisher wurden für 2022 nur 206 GW prognostiziert, mittlerweile werden im Basis-Szenario schon 228 GW neue Solaranlagen erwartet.Treiber dieser positiven Entwicklung sind fallende Solarmodulpreise nach dem sich der Flaschenhals Solarsilizium auflöst. So sollen laut Bloomberg 2022 wieder 39 Prozent mehr Silizium für die Modulproduktion bereitstehen. Im Oktober kostete der Solar-Rohstoff noch 37 US-Dollar pro Kilo, doch schon im zweiten Halbjahr wird ein Preis von nur noch „20 bis 25 Dollar“ erwartet.Dies gibt Solaraktien wie Solaredge JinkoSolar und SMA Solar potentiellen Rückenwind. Ein neuer Hot-Stock und eine Solar-Spezialität ist Midsummer, dessen raffinierte Technologie im neuen AKTIONÄR TV gezeigt wird:Hinweis: Solaredge (+500 Prozent seit Erstkauf 2019) und SMA Solar sind Teil des Depot 2030. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.