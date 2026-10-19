Solara Active Pharma Sciences hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Solara Active Pharma Sciences gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Solara Active Pharma Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,92 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,360 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,17 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Solara Active Pharma Sciences einen Umsatz von 3,14 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at