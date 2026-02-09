Solara Active Pharma Sciences stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Solara Active Pharma Sciences hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,98 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,03 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Solara Active Pharma Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 3,49 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,00 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at