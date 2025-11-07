Solara Active Pharma Sciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Solara Active Pharma Sciences hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,36 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,54 INR erwirtschaftet worden.

Solara Active Pharma Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,14 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

