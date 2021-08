Solarbranche fordert Solar-Beschleunigungsgesetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) hat auf ein deutlich höheres Tempo beim Ausbau von Photovoltaik (PV) gedrungen und entsprechende Gesetzesmaßnahmen unmittelbar nach der Wahl gefordert. Die heimische Nachfrage nach Solarstromanlagen sei im ersten Halbjahr 2021 zwar um 22 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum gestiegen, wie aus Daten der Bundesnetzagentur hervorgehe - gemessen an den Anforderungen des Klimaschutzes sei das Photovoltaik-Ausbautempo jedoch weiterhin viel zu langsam.

Der BSW forderte ein Solar-Beschleunigungsgesetz unmittelbar nach der Bundestagswahl und stützte sich dabei auf Angaben von Marktforschern und Wissenschaftlern. Diese hielten zur Umsetzung der Klimaziele eine Verdrei- bis Vervierfachung der jährlich installierten PV-Leistung für notwendig. Ohne eine Vervielfachung der Solarenergie sei der wachsende Strombedarf infolge des Atom- und Kohleausstiegs sowie der Elektromobilität nicht klimafreundlich zu decken, so der BSW. Sorge bereitet dem Verband nach eigenen Angaben insbesondere eine zunehmende Investitionszurückhaltung bei der solartechnischen Erschließung von Gewerbedächern. So seien in der wichtigen Photovoltaik-Leistungsklasse 0,3 bis 0,75 Megawatt im Mai 57 Prozent und im Juni sogar 67 Prozent weniger Solardächer bei der Netzagentur gemeldet worden als in den vergleichbaren Vorjahresmonaten.

"Teile des Solarmarktes geraten derzeit ins Stocken", beklagte BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. "Dies ist die Quittung dafür, dass es die Bundesregierung vor der Sommerpause versäumt hat, die PV-Ausbauziele konsequent an die verschärften Klimaziele anzupassen und die Absenkung gesetzlich gewährter Marktprämien zu verlangsamen." Der Investitionsrückgang sei Resultat des gesetzlich verankerten Atmenden Deckels, der zu einer zu schnellen Absenkung staatlich garantierter Marktprämien für neue Solaranlagen führe. "Dieser Solardeckel muss endlich weg, zumindest aber deutlich angehoben werden", verlangte Körnig.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2021 04:41 ET (08:41 GMT)